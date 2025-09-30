Бадоса объявила о досрочном завершении сезона

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Испанская теннисистка Паула Бадоса сообщила о досрочном завершении выступлений в сезоне-2025.
В воскресенье 18-я ракетка мира не смогла продолжить матч третьего круга на турнире категории WTA 1000 в Пекине против чешки Каролины Муховой (2:4). Она взяла медицинский тайм-аут, после чего покинула корт в слезах.
«Иногда я сама себя спрашиваю, как мне удается продолжать идти вперед, несмотря на самые тяжелые моменты. Правда в том, что именно в такие мгновения я открываю глубочайшую силу в себе. Каждая неудача причиняет боль, но в то же время напоминает мне, как сильно я готова бороться и вернуться еще сильнее. Я бы не смогла справиться с этим без людей, которые продолжают верить в меня. Ваша поддержка помогает мне, когда становится тяжело, а ваша вера дает мне храбрость, когда приходит сомнение. Нет ничего лучше, чем выйти на теннисный корт и увидеть вас там, стоящих за моей спиной. Эта энергия, эта любовь. За это я никогда не смогу вас отблагодарить достаточно», — написала Бадоса в сторис Instagram*.
«Неважно, сколько встретится препятствий на моем пути. Обещаю, что буду продолжать бороться и найду свою дорогу. Увидимся в 2026 году», — добавила Бадоса.
В августе Бадоса отказалась от участия в Открытом чемпионате США. По данным СМИ, решение было принято из-за рецидива травмы спины. Из-за повреждения теннисистка не приняла участие в турнире WTA 500 в Вашингтоне, а также пропустила «тысячники» в Монреале и Цинциннати. В мае 27-летняя спортсменка заявила, что из-за проблем со спиной ей придется рано завершить карьеру.
* Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.