Бадоса объявила о досрочном завершении сезона

«Иногда я сама себя спрашиваю, как мне удается продолжать идти вперед, несмотря на самые тяжелые моменты. Правда в том, что именно в такие мгновения я открываю глубочайшую силу в себе. Каждая неудача причиняет боль, но в то же время напоминает мне, как сильно я готова бороться и вернуться еще сильнее. Я бы не смогла справиться с этим без людей, которые продолжают верить в меня. Ваша поддержка помогает мне, когда становится тяжело, а ваша вера дает мне храбрость, когда приходит сомнение. Нет ничего лучше, чем выйти на теннисный корт и увидеть вас там, стоящих за моей спиной. Эта энергия, эта любовь. За это я никогда не смогу вас отблагодарить достаточно», — написала Бадоса в сторис Instagram*.