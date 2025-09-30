«Маленькая дерзкая Мирра» — звезда Пекина. Поможет ли любовь фанатов выйти в ¼ финала?

С Миррой Андреевой теннисистка не встречалась ни разу. Поэтому россиянке нужно быть максимально сосредоточенной. К тому же британка недавно признавалась в интервью, что находится в хорошей физической форме. Однако Мирра может противопоставить этому агрессивный стиль игры и грамотные атаки. Над ними она сейчас работает со своим тренером. Более того, Андреевой нравится играть в Пекине — для неё здесь комфортные условия: медленные корты и тяжёлые мячи с высоким отскоком. Этими подробностями она поделилась на пресс-конференции после победы над китаянкой Чжу Линь во втором круге: «Мне нравится, когда мяч летит немного тяжелее. У тебя появляется больше времени, чтобы подумать и что-то создать на корте. Для меня эти условия великолепны. Я люблю играть в Китае».