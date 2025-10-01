Монфис завершит карьеру в 2026 году

Возможность превратить страсть в профессию — это привилегия, которой я дорожил в каждом матче и каждом мгновении своей 21-летней карьеры. Несмотря на то, что эта игра значит для меня очень много, я совершенно спокойно отношусь к своему решению завершить теннисную карьеру в конце сезона 2026 года", — написал француз в соцсети.
За карьеру Монфис выиграл 13 титулов, из них три — категории ATP 500. Также он проиграл 22 финала на уровне ATP (три из них на «Мастерсах»). Его лучший результат на турнирах «Большого шлема» — полуфинал «Ролан Гаррос»-2008 и US Open-2016.