Эмма Наварро повесила Иге Швёнтек «баранку» и вышла в ¼ финала турнира в Пекине

Американская теннисистка 17-й ракетка мира Эмма Наварро одолела титулованную соперницу из Польши вторую ракетку мира Игу Швёнтек в ⅛ финала турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай).

Источник: Чемпионат.com

Счёт — 6:4, 4:6, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 29 минут. За это время Швёнтек удалось реализовать три брейк-пойнта из семи, выполнить девять эйсов. Она также допустила пять двойных ошибок. Наварро выполнила две подачи навылет, реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 и допустила три двойные ошибки.

В ¼ финала соревнований американская спортсменка Эмма Наварро сыграет с сильнейшей в матче Марта Костюк (Украина) — Кори Гауфф (США).