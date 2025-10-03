Российская теннисистка Потапова досрочно завершила сезон из-за травмы

Сейчас Потапова занимает 59-е место в мировом рейтинге (восьмая из россиянок), на ее счету три титула WTA. В нынешнем сезоне она выиграла титул в Клуж-Напоке (Румыния) в феврале, дважды играла в ⅛ финале на «тысячниках» (в Мадриде и в Пекине), а на турнирах «Большого шлема» не проходила дальше второго круга.