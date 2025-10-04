Анисимова обыграла Гауфф и вышла в финал «тысячника» в Пекине

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Американская теннисистка Аманда Анисимова обыграла соотечественницу Кори Гауфф в полуфинальном матче турнира категории WTA 1000 в Пекине, призовой фонд которого составляет почти 9 млн долларов.
Посеянная под третьим номером Анисимова одержала победу со счетом 6:1, 6:2. Гауфф была второй ракеткой турнира. Встреча продолжалась 58 минут.
Анисимова вышла в свой девятый финал в карьере и третий на турнирах категории WTA 1000. На ее счету три титула, включая победу на «тысячнике» в Дохе в феврале 2025 года.
Вторая финалистка определится в матче Джессика Пегула (США, 5-й номер посева) — Линда Носкова (Чехия, 26).
