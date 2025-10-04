Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий раунд турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 млн долларов.
В матче второго круга посеянный под третьим номером Зверев переиграл француза Валентена Руайе со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.
Во втором сете, подавая на матч при счете 5:4, Зверев был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за проблем с пальцем ноги.
В третьем круге Зверев встретится с французом Артуром Риндеркнешем.