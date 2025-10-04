Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зверев вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае

Зверев обыграл француза и вышел в третий круг «Мастерса» в Шанхае.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в третий раунд турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 млн долларов.

В матче второго круга посеянный под третьим номером Зверев переиграл француза Валентена Руайе со счетом 6:4, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 38 минут.

Во втором сете, подавая на матч при счете 5:4, Зверев был вынужден взять медицинский тайм-аут из-за проблем с пальцем ноги.

В третьем круге Зверев встретится с французом Артуром Риндеркнешем.