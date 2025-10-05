Ричмонд
Путинцева на разгроме вышла в основную сетку престижного турнира

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 63-е место в мировом рейтинге, пробилась в основную сетку турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай), передают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

В финале квалификации она уверенно обыграла россиянку Анну Блинкову (№ 71) в двух сетах — 6:1, 6:1.

Матч длился 1 час 1 минуту. Путинцева сделала 2 эйса и не допустила двойных ошибок, тогда как Блинкова сделала 2 подачи навылет и совершила 3 двойные ошибки.

Основная сетка турнира в Ухане пройдёт с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко (№ 1).

Призовой фонд турнира составляет 3,65 миллиона долларов.

