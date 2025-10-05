Путинцева на разгроме вышла в основную сетку престижного турнира

В финале квалификации она уверенно обыграла россиянку Анну Блинкову (№ 71) в двух сетах — 6:1, 6:1.
Матч длился 1 час 1 минуту. Путинцева сделала 2 эйса и не допустила двойных ошибок, тогда как Блинкова сделала 2 подачи навылет и совершила 3 двойные ошибки.
Основная сетка турнира в Ухане пройдёт с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко (№ 1).
Призовой фонд турнира составляет 3,65 миллиона долларов.
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше