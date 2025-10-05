Джокович вышел в четвертый круг теннисного «Мастерса» в Шанхае

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович обыграл немца Янника Ханфмана в матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 9,2 млн долларов.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу посеянного под четвертым номером Джоковича. Ханфман занимает 150-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.
В четвертом круге Джокович встретится с испанцем Хауме Муньяром (41).