Джокович вышел в четвертый круг теннисного «Мастерса» в Шанхае

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:3 в пользу посеянного под четвертым номером Джоковича. Ханфман занимает 150-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Теннисисты провели на корте 2 часа 42 минуты.