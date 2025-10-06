Касаткина досрочно завершила сезон из-за выгорания

Это про меня. 2025 год стал для меня годом «я в порядке». На самом деле я давно не в порядке, и, если быть честной, мои результаты и выступления это показывают. Болельщики не дураки — они тоже это видят. Я сдерживала свои эмоции, потому что не хотела выглядеть жалующейся, слабой или, не дай бог, неблагодарной за ту удивительную жизнь, которая есть у профессиональных теннисисток.