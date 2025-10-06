Ричмонд
Вторая ракетка России стартовала с победы на крупном турнире WTA в Ухане

Екатерина Александрова уверенно обыграла канадку Мбоко — 6:3, 6:2. Во вторник на турнире сыграют еще пять россиянок.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай) с призовым фондом $3,6 млн.

На старте турнира Александрова, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, обыграла канадку Викторию Мбоко (23-я) со счетом 6:3, 6:2.

Следующей соперницей россиянки будет британка Эмма Радукану (32-я) или американка Энн Ли (47-я).

Ранее в понедельник с турнира в Ухане выбыли россиянки Полина Кудерметова и Диана Шнайдер — они проиграли, соответственно, бельгийке Элизе Мертенс и чешке Катерине Синяковой.

Во вторник в Ухане первые матчи проведут Вероника Кудерметова, Анастасия Захарова, Анна Калинская, Людмила Самсонова и Мирра Андреева.

Турнир в Ухане относится к категории «тысячников», которая уступает по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру WTA. Действующей трехкратной чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

