Путинцева устроила триллер на престижном турнире

В первом круге соревнований она встречалась с Линдой Носковой (№ 17) из Чехии. Первый сет Путинцева проиграла со счетом 6:4.
Во второй партии казахстанка отыгралась с аналогичным результатом. В этом сете, казахстанка вела 2:0 и 3:2 после чего проигрывала 4:3, но сумела забрать партию.
Третий сет оказался наиболее упорным. Соперницы поочередно вели в счете, доведя дело до тай-брейка, где победу одержала Носкова — 7:6 (2). Матч длился два часа и 38 минут.
Напомним, в квалификации Путинцева сначала обыграла француженку Диан Парри — 6:1, 6:0, а в финале квалификации она разгромила россиянку Анну Блинкову — 6:1, 6:1.