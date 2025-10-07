Ричмонд
Две теннисистки снялись с турнира в Ухане из-за жары

Британка Радукану и латвийка Остапенко снялись с турнира в Ухане из-за жары.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Британка Эмма Радукану и латвийка Елена Остапенко снялись с матчей теннисного турнира категории WTA 1000 в Ухане (Китай) на фоне высокой температуры воздуха.

Во вторник Радукану играла с Энн Ли в матче первого круга турнира. Уступая по ходу матча со счетом 1:6, 1:4, британка почувствовала головокружение и взяла медицинский перерыв, во время которого врачи измерили показатели ее артериального давления и пульса. Позже теннисистка снялась с турнира. Аналогичная ситуация произошла в матче румынки Сораны Кырсти и Остапенко, которая досрочно завершила выступление после медицинской паузы при счете 0:6, 1:2.

Ранее Радукану опубликовала в социальных сетях скриншот температуры в Ухане, где 34 градуса «ощущаются» как 37 градусов.

Температура в Китае достигает 35 градусов, а влажность — 85%. На жару также жаловались серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев, которые принимают участие в турнире серии «Мастерс» в Шанхае.

