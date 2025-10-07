Две теннисистки снялись с турнира в Ухане из-за жары

Во вторник Радукану играла с Энн Ли в матче первого круга турнира. Уступая по ходу матча со счетом 1:6, 1:4, британка почувствовала головокружение и взяла медицинский перерыв, во время которого врачи измерили показатели ее артериального давления и пульса. Позже теннисистка снялась с турнира. Аналогичная ситуация произошла в матче румынки Сораны Кырсти и Остапенко, которая досрочно завершила выступление после медицинской паузы при счете 0:6, 1:2.