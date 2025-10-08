Ричмонд
Рыбакина отменила сенсацию на старте престижного турнира в Китае

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 9 в мировом рейтинге) уверенно начала выступление на престижном турнире категории WTA 1000, который проходит в китайском Ухане, передают Vesti.kz.

Источник: КТФ

В матче второго круга казахстанская теннисистка одержала победу над румынкой Жаклин Кристиан (№ 48) — 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Рыбакина действовала стабильно на подаче, оформив 11 эйсов и реализовав два из семи брейк-пойнтов. Кристиан попыталась навязать борьбу в концовке первого сета, однако казахстанка сохранила концентрацию и довела матч до победы в двух партиях.

Таким образом, Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира, где её соперницей станет 17-я ракетка мира — чешская теннисистка Линда Носкова.