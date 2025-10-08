Рыбакина отменила сенсацию на старте престижного турнира в Китае

Встреча продлилась 1 час 24 минуты. Рыбакина действовала стабильно на подаче, оформив 11 эйсов и реализовав два из семи брейк-пойнтов. Кристиан попыталась навязать борьбу в концовке первого сета, однако казахстанка сохранила концентрацию и довела матч до победы в двух партиях.