Рыбакина назвала главный секрет успеха на старте турнира в Китае

Напомним, ей противостояла румынская теннисистка Жаклин Кристиан (№ 48 WTA), которую казахстанка одолела в двух сетах со счётом 6:4, 6:3.
«Сегодня был длинный день, но я рада, что мне удалось добиться победы. Это был непросто, но мне очень помогла моя подача — особенно в первом сете. Я очень счастлива победить. Я рада вернуться в Ухань (спустя шесть лет). Спасибо ребята, вообще, мне нравится играть в Китае. Я рада, что победила и получила возможность сыграть здесь ещё раз завтра», — сказала Рыбакина на корте после матча.
В третьем круге турнира её соперницей станет 17-я ракетка мира — чешская теннисистка Линда Носкова. Она во втором туре победила конкурентку по месту в рейтинге японку Наоми Осаку (№ 16 WTA) — 7:6 (7:2), 6:3.
Основная часть турнира в Ухане проходит с 6 по 12 октября. Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси. Призовой фонд турнира составляет 3,65 миллиона долларов.