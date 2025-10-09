Рыбакина обыграла Носкову и встретится с Соболенко в четвертьфинале турнира в Ухане

Матч продлился 1 час 28 минут.
Рыбакина 7 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 12. На счету Носковой 6 эйсов, 8 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В следующем круге 26-летняя представительница Казахстана встретится с первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Ухань (Китай). Турнир WTA Wuhan Open. Призовой фонд 3 654 963 долларов. Открытые корты, хард
Одиночный разряд. Третий круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 8) — Линда Носкова (Чехия) — 6:3, 6:4
