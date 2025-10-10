Медведев — в полуфинале на втором турнире подряд. Россиянин выходит из кризиса?

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters. Четвертьфинал
Даниил Медведев (Россия, 16) — Алекс де Минаур (Австралия, 7) — 6:4, 6:4
Бывший первый номер мирового рейтинга Даниил Медведев стал последним полуфиналистом турнира серии «мастерс» в Шанхае. В четвертьфинальном матче россиянин в двух сетах обыграл седьмого «сеяного» австралийца Алекса де Минаура — 6:4, 6:4. Полуфинал против Артура Риндеркнеха из Франции станет для россиянина вторым подряд матчем на таком уровне. Ранее Даниил играл в полуфинале турнира АТР-500 в Пекине. Для нынешнего крайне неудачного сезона Медведева это — большой успех.
Серьезный соперник
В четвертом круге Медведев был очень близок к третьему поражению в трех матчах, проведенных в 2025 году с 19-летним американцем Лернером Тином. Однако сумел перебороть ситуацию через боль, мучения, страдания, предупреждение от судьи на вышке и добился долгожданной победы, сняв «проклятие» с этого личного противостояния с американцем.
Дальше Даниила ждала еще одна изматывающая встреча — против Алекса де Минаура (седьмая ракетка мира), с которым у россиянина более продолжительная история взаимоотношений. Из 11 поединков семь остались за нашим спортсменом. Хотя в последнем из них, в третьем круге «мастерса» в Монте-Карло-2025, он проиграл — 2:6, 2:6.
Австралиец в текущем сезоне выступает весьма успешно. На большинстве турниров, в том числе и на ТБШ, он доходил до четвертьфиналов и полуфиналов, а также сыграл в финалах «пятисотников» в Роттердаме и Вашингтоне.
Сразу после выхода в четвертьфинал Медведев заявил журналистам: «Снова будем много бегать… Де Минаур очень сложный соперник, играет просто отлично в этом сезоне… Я сам сейчас тоже показываю хороший теннис, так что с нетерпением жду».
Очень много длинных розыгрышей
С первых геймов стало понятно, почему эксперты ожидали в этом матче много борьбы. Медведев и де Минаур играли в похожей манере, направляли мячи под заднюю линию, доставали порой невероятные по точности удары. Да и в целом розыгрыши были долгими.
Австралиец известен прежде всего своей скоростью передвижения по корту и сильной подачей. Даниил был неплох на приеме и классно отвечал атакой на атаку. Силы были равны, а в пятом гейме Алекс неожиданно допустил массу ошибок на своей подаче. Зарядил в сетку в безобидной ситуации, а также пару раз швырнул в аут. Медведев оформил сухой брейк и повел 3:2.
Дальше Даниилу нужно было закрепить успех на своей подаче, однако гейм получился очень тяжелым. У де Минаура был двойной брейк-пойнт, но россиянин отыгрался. Один раз удача была на его стороне — помогла сетка. Из сложной ситуации Медведев выбрался и увеличил отрыв в счете.
Седьмой гейм стал самым затяжным — больше десяти минут. И дело не только в том, что матч приостанавливали из-за поведения одной из болельщиц. На приеме наш теннисист зацепился и мог выиграть — не хватило совсем чуть-чуть.
Все решалось в десятом гейме, в котором Даниил подавал на партию. Его болельщики испытали весь спектр эмоций: от восхищения идеально выполненными укороченными эйсами и ударами по линии до разочарования от двойных ошибок. С трех сетболов получилось дожать де Минаура, и Медведев аж подпрыгнул от радости.
Завершил матч эйсом
Паузой Даниил воспользовался по максимуму — отправился в подтрибунку, смыл капли пота и переоделся. Алекс же остался сидеть у корта и задумчиво смотрел вниз.
Россиянину перерыв пошел на пользу. Он сразу же классно поборолся на приеме, а затем под ноль взял свою подачу. Причем сделал три эйса за гейм. Борьба была упорная, переломный момент произошел в девятом гейме, когда оба теннисиста уже физически подсели. Медведев сделал брейк в важнейший момент, нанеся победный удар невероятной точности по линии.
Оставалось дело за малым — взять свою подачу, реализовав матчбол. Получилось: в нескольких длинных розыгрышах Даниил вынудил ошибиться Алекса, а завершил уверенным эйсом.
«Я очень сильно устал. Уже в первом гейме я понял, что это будет тяжелый день. У нас было много розыгрышей с большим количеством ударов. В последних двух геймах я сумел найти лучшее в себе и рад победе», — сказал Медведев в интервью на корте.
В двух сетах, меньше чем за два часа, россиянин одержал заслуженную победу — 6:4, 6:4. Его следующим соперником станет Артур Риндеркнех из Франции. Во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и монегаск Валентин Вашеро. До финала мечты Медведев — Джокович остался последний шаг.
Автор: Егор Сергеев