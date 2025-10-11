Ричмонд
Гауфф вышла в финал турнира WTA 1000 в Ухане

Американка Гауфф вышла в финал турнира WTA 1000 в Ухане.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла итальянку Жасмин Паолини в полуфинале турнира категории WTA 1000 в китайском Ухане, призовой фонд которого превышает 3,6 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу третьей ракетки мира, посеянной на турнире под соответствующим номером. Паолини располагается на восьмой строчке мирового рейтинга и имеет седьмой номер посева. Теннисистки провели на корте 1 час 22 минуты.

В финале Гауфф сыграет с победительницей матча между первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии и американкой Джессикой Пегулой (6-й номер посева).

