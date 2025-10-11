Ричмонд
Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «мастерса» в истории

Монегасский теннисист, 204-я ракетка мира Валентин Вашеро вышел в финале «мастерса» в Шанхае.

Источник: Reuters

В полуфинале он обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:4).

26-летний Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом турнира ATP-1000 в истории. Также он является первым монегаском, который вышел в финал турнира ATP в Открытой эре.

За титул в Шанхае Вашеро сразится с победителем матча Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш.

