Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом «мастерса» в истории

В полуфинале он обыграл Новака Джоковича (6:3, 6:4).
26-летний Вашеро стал самым низкорейтинговым финалистом турнира ATP-1000 в истории. Также он является первым монегаском, который вышел в финал турнира ATP в Открытой эре.
За титул в Шанхае Вашеро сразится с победителем матча Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш.
