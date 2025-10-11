Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пегула — о победе над Соболенко: «Это было безумие. Горжусь собой»

6-я ракетка мира американка Джессика Пегула поделилась эмоциями от победы над лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Белоруссии в полуфинале «тысячника» в Ухане.

Источник: AP 2024

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (7:2) в пользу американской теннисистки.

«Это было безумие. Не могу поверить, что смогла вернуться в игру и победить. Конечно, я очень нервничала, когда пыталась подать на матч: потеряла тайминг, ритм, начала слишком рисковать. Но быстро собралась на тай-брейке. Горжусь собой. За последние недели я сыграла так много матчей, и сейчас чувствую, что стала очень стойкой и стараюсь использовать это по максимуму», — сказала Пегула в интервью на корте.

В финале американка сыграет с соотечественницей Коко Гауфф. Решающий матч состоится в воскресенье, 12 октября.

Узнать больше по теме
Биография Джессики Пегулы: карьера и личная жизнь теннисистки
Теннис — это всегда что-то на богатом. Но применительно к героине нашей статьи такой тезис подходит гораздо лучше, чем к другим представителям этого спорта. Джессика Пегула могла не стремиться к высоким результатам и тратить миллионы своего отца. Вместо этого, она вошла в элиту спорта и блистала на многих крупных турнирах. Биография спортсменки — красивая и поучительная история для тех, у кого все и так есть с рождения.
Читать дальше