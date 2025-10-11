Пегула — о победе над Соболенко: «Это было безумие. Горжусь собой»

«Это было безумие. Не могу поверить, что смогла вернуться в игру и победить. Конечно, я очень нервничала, когда пыталась подать на матч: потеряла тайминг, ритм, начала слишком рисковать. Но быстро собралась на тай-брейке. Горжусь собой. За последние недели я сыграла так много матчей, и сейчас чувствую, что стала очень стойкой и стараюсь использовать это по максимуму», — сказала Пегула в интервью на корте.