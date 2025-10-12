Ричмонд
Путинцева устроила камбэк и продолжит турнир с Рыбакиной

Вторая ракетка Казахстана в одиночном разряде Юлия Путинцева (№ 63) вышла в основную сетку турнира WTA 500 в Нинбо (Китай), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В финале квалификации Путинцева одержала волевую победу над австралийкой Талией Гибсон (№ 128) в трёх сетах — 1:6, 6:3, 6:2.

Матч длился 2 часа 2 минуты. Казахстанка отметилась четырьмя эйсами и одной двойной ошибкой, а соперница выполнила шесть подач навылет при четырёх двойных ошибках.

В основной сетке турнира сыграет и другая казахстанская теннисистка — Елена Рыбакина (№ 9). Она начнёт участие со второго круга благодаря более высокому рейтингу.

Турнир пройдёт с 13 по 19 октября в Нинбо, а призовой фонд составит 1,06 миллиона долларов.