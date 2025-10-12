Путинцева устроила камбэк и продолжит турнир с Рыбакиной

В финале квалификации Путинцева одержала волевую победу над австралийкой Талией Гибсон (№ 128) в трёх сетах — 1:6, 6:3, 6:2.
Матч длился 2 часа 2 минуты. Казахстанка отметилась четырьмя эйсами и одной двойной ошибкой, а соперница выполнила шесть подач навылет при четырёх двойных ошибках.
В основной сетке турнира сыграет и другая казахстанская теннисистка — Елена Рыбакина (№ 9). Она начнёт участие со второго круга благодаря более высокому рейтингу.
Турнир пройдёт с 13 по 19 октября в Нинбо, а призовой фонд составит 1,06 миллиона долларов.