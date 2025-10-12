Ричмонд
Сменивший российское гражданство теннисист: «Лучшее решение в моей жизни. От России я никогда ничего не получал»

Теннисист Александр Шевченко, который сменил гражданство и с 2024 года выступает не за Россию, а за Казахстан, назвал это решение лучшим в своей жизни.

Источник: Getty Images

«Моя мама из Казахстана, и я бывал здесь с детства. У меня есть возможность выступать за эту страну, и я горжусь тем, что представляю ее. Я действительно наслаждаюсь, играя за Казахстан. Считаю, что это было правильное решение, потому что вижу, какие люди меня окружают — они дают хорошие советы и помогают развиваться в карьере. Играть за Казахстан — лучшее решение в моей жизни, ведь от России я никогда ничего не получал. Казахстан помог мне во многом, и я искренне благодарен за это», — приводит слова Шевченко Meta-ratings.kz.

Шевченко родился 29 ноября 2000 года в Ростове-на-Дону, в настоящее время ему 24 года. Александр занимает 89-е место в рейтинге ATP. Наивысшая позиция в карьере — 45-я в феврале 2024 года. За карьеру заработал почти 3 млн долларов призовых.