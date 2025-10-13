Тарпищев — о совместной победе россиянки и украинки: «Они в детстве начали вместе играть»

В финале соревнований Тихонова и Страхова победили австралийку Оливию Гадецки и польку Оливию Линсер со счетом 6:3, 6:7 (2:7), 10:8.
«Победа в турнире украинки Страховой в паре с россиянкой Тихоновой? Это всегда важно. Вот мы в теннисе играем, а пресса во многом работает негативно. Но у нас же в теннисе не было ни одного отказника играть с нами, вне зависимости ни от каких стран, ни с кем ты играешь.
Считаю, такие отношения [в паре Тихоновой и Страховой] создались за счет того, что они в детстве начали вместе играть. Это идет на всю жизнь — личностные отношения не меняются», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.