Российский теннисист сделал заявление о Бублике и ответил казахстанцу

Российский теннисист Даниил Медведев (№ 14) ATP высказался о словах в свой адрес первой ракетки Казахстана Александра Бублика (№ 16), передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

— В одном из недавних интервью Александр Бублик заявил, что вы для него самый неудобный соперник и что вы снитесь ему в кошмарах. А какой Александр соперник для вас лично?

— Ну я бы сказал так. У меня были и неудобнее, но Саша в любом случае может играть в хороший теннис. В Галле в этом году он меня победил в финале. При том что я, в принципе, играл неплохо. Он может очень хорошо подавать, укороченные, с лёта пробивать, естественно. Поэтому с ним играть тяжело, и, в принципе, наверное, все матчи, которые мы за последние года три провели, были относительно близкие. В любом случае он неудобный соперник для всех. Но я думаю, что всё-таки самый неудобный сейчас для него — это Синнер. Поэтому, если он так сказал, то, наверное, это комплимент, — сказал Медведев в интервью «Чемпионату».

Напомним, в июне текущего года Бублик сотворил серию сенсаций на турнир категории ATP 500 в Галле (Германия). На пути к финалу Бублик казахстанец обыграл на тот момент первую ракетку мира итальянца Янника Синнера, чеха Томаша Махача (№ 23 — на тот момент) и россиянина Карена Хачанова (№ 22 — на тот момент).

В финале Александр впервые в своей карьере одолел Медведева. Теннисисты провели между собой восемь поединков, семь из которых остались за россиянином.

