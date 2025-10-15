Российский теннисист сделал заявление о Бублике и ответил казахстанцу

— Ну я бы сказал так. У меня были и неудобнее, но Саша в любом случае может играть в хороший теннис. В Галле в этом году он меня победил в финале. При том что я, в принципе, играл неплохо. Он может очень хорошо подавать, укороченные, с лёта пробивать, естественно. Поэтому с ним играть тяжело, и, в принципе, наверное, все матчи, которые мы за последние года три провели, были относительно близкие. В любом случае он неудобный соперник для всех. Но я думаю, что всё-таки самый неудобный сейчас для него — это Синнер. Поэтому, если он так сказал, то, наверное, это комплимент, — сказал Медведев в интервью «Чемпионату».