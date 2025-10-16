Мирра Андреева потерпела третье поражение подряд. В чем причины неудач

«Она способная, талантливая, играть умеет. Одно дело, когда она молодая, еще неизвестная и восходящая звездочка, тогда ее соперницы опасаются, боятся и не показывают лучшие игры. Но когда к ней привыкли, и она уже вышла на определенный уровень, ее узнали со всех сторон, изучили ее тактику и удары. Сейчас ей стало сложнее: теперь надо отбиваться от этих соперниц. И надо сказать, что у нее козырных карт в игре особо-то и нет. То есть приходится на равных играть со многими игроками, которые умеют и бить, и бегать, и делать то же самое. В стиле игры Андреевой не просматривается доминация, как, к примеру, у Соболенко. Она играет на равных, и теперь ей приходится сложно, — сказал Янчук “РБК Спорт”.