Рыбакина перевернула матч и вырвала победу на турнире за 500 миллионов

Сегодня, 16 октября, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 9) стартовала на турнире категории WTA 500 в Нинбо (Китай), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Свой путь она начала со второго круга (⅛ финала) и сыграла против украинки Даяны Ястремской (№ 30), которая в первом раунде прошла канадку Викторию Мбоко (№ 24) — 6:3, 7:6 (7:3).

В ходе первого сета Рыбакина уступала 2:4, но перевернула игру и вырвала победу со счётом 6:4. А вот вторую партию забрала украинская теннисистка — 7:6 (8:6). Однако в решающем сете успех сопутствовал казахстанке — 6:3.

Встреча длилась 2 часа 51 минуту. Рыбакина сделала 10 эйсов и совершила 3 двойные ошибки, в то время как Ястремская выполнила 8 подач на вылет и допустила 15 двойных ошибок.

В четвертьфинале Рыбакина сыграет с австралийкой Айлой Томлянович (№ 104), которая в ⅛ финала обыграла представительницу Турции Зейнеп Сёнмез — 7:6 (8:6), 6:3.

Турнир проходит с 13 по 19 октября в Нинбо, а призовой фонд составляет 1,06 миллиона долларов (около 569 миллионов тенге).