Рыбакина перевернула матч и вырвала победу на турнире за 500 миллионов

В ходе первого сета Рыбакина уступала 2:4, но перевернула игру и вырвала победу со счётом 6:4. А вот вторую партию забрала украинская теннисистка — 7:6 (8:6). Однако в решающем сете успех сопутствовал казахстанке — 6:3.