Синнер победил Джоковича и сыграет с Алькарасом в финале «Шлема шести королей»

Встреча, продолжительность которой составила 1 час 3 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу итальянского теннисиста.
Таким образом, Синнер может второй год подряд выиграть Six Kings Slam в Саудовской Аравии.
В финале соперником Синнера станет Карлос Алькарас, а Джокович в матче за третье место сыграет с Тейлором Фрицем.
