Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер победил Джоковича и сыграет с Алькарасом в финале «Шлема шести королей»

В полуфинале выставочного турнира Six Kings Slam («Шлем шести королей») в Эр-Рияде Янник Синнер обыграл Новака Джоковича.

Источник: Getty Images

Встреча, продолжительность которой составила 1 час 3 минуты, завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу итальянского теннисиста.

Таким образом, Синнер может второй год подряд выиграть Six Kings Slam в Саудовской Аравии.

В финале соперником Синнера станет Карлос Алькарас, а Джокович в матче за третье место сыграет с Тейлором Фрицем.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше