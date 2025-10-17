Наоми Осака снялась с турнира в Осаке из-за травмы

Румынская теннисистка Жаклин Кристьян победила в четвертьфинальном матче турнира в Осаке после неявки японки Наоми Осаки.
Ранее представители 28-летней Осаки сообщили, что спортсменка не оправилась от травмы левой ноги, полученной во втором круге турнира. Было принято решение о снятии ее с соревнований.
В полуфинале Кристьян сыграет с победительницей пары Тереза Валентова (Чехия, Q) — Ольга Данилович (Сербия, 6).
Осака (Япония). Турнир WTA Kinoshita Group Japan Open. Призовой фонд 275 094 доллара. Открытые корты, хард. Одиночный разряд. Четвертьфинал