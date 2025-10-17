Шансы Мирры на Итоговый турнир WTA в одиночном разряде стали ниже. Да и нужен ли он ей?

Итоговый турнир WTA все ближе — заключительные соревнования года с участием лучших теннисисток планеты пройдут в Эр-Рияде с 1 по 8 ноября. Большая часть участниц уже известна — к сожалению, в их число в одиночном разряде пока не попала россиянка Мирра Андреева. И шансы юной звезды уменьшаются с каждым днем.
Худший сценарий
Изначально место Андреевой на Итоговом казалось железобетонным — перед стартом «пятисотника» в Нинбо она занимала седьмое место в рейтинге WTA. Весь расклад выглядел следующим образом:
7. Мирра Андреева (Россия) — 4319 очков,
8. Жасмин Паолини (Италия) — 4131 очко,
9. Елена Рыбакина (Казахстан) — 3913 очков,
10. Екатерина Александрова (Россия) — 3158 очков.
К тому моменту в розыгрыше было три места — на турнир уже отобрались белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свентек, американки Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз. 13 октября к ним присоединилась еще одна соотечественница Джессика Пегула — в супервосьмерке осталось только два места.
Задела Андреевой хватало на более-менее спокойный отбор — достаточно было самой не провалиться на турнире в китайском Нинбо и дождаться неубедительных выступлений соперниц — Жасмин Паолини и Елены Рыбакиной.
Однако все пошло по худшему сценарию. Сама Мирра выступила в Нинбо слабо — вылетела в первом же матче, уступив Чжу Линь (6:4, 3:6, 2:6). А вот соперницы разошлись — Паолини и Рыбакина вышли в полуфинал, где сразятся друг другом.
Результат тут же сказался на раскладах — итальянка обошла Андрееву в чемпионской гонке, сдвинув ту на восьмое место. В итоге уверенное место Мирры на Итоговом поколебалось, а на следующей неделе может исчезнуть совсем.
Что ждет Андрееву — и надо ли ей ехать в Эр-Рияд?
На 17 октября расклады в онлайн-гонке такие:
7. Жасмин Паолини (Италия) — 4325 очков,
8. Мирра Андреева (Россия) — 4320 очков,
9. Елена Рыбакина (Казахстан) — 4000 очков.
В теории Мирра попадает на Итоговый, пусть и «на тоненького». Та же Рыбакина не догонит ее, даже если победит в Нинбо — на текущей неделе она максимум сможет набрать 4305 баллов.
Но дальше — важный нюанс. И Паолини, и Рыбакина сыграют на «пятисотнике» в Токио на следующей неделе. А россиянка пока туда не заявлена — если все не поменяется в последний момент, то Мирра будет сидеть и смотреть, как соперницы набирают очки. И шанс на то, что та же Рыбакина в столице Японии заработает недостающее и обгонит Мирру, очень высок.
Хотя, возможно, оно и к лучшему — Андреева очевидно выдохлась к концу сезона и регулярно вылетает с крупных и не очень турниров на ранних стадиях. К тому же она все равно поедет в Эр-Рияд — вместе с Дианой Шнайдер будет участвовать в парном разряде. Но вот нужен ли ей сейчас сольник — вопрос.
Нынешний кризис Мирры — большое испытание ее характера и профессиональной компетентности ее тренера Кончиты Мартинес. Если Андреева сумеет вернуться на топ-уровень — честь ей и хвала. А если авансы не оправдаются, будет очень грустно наблюдать, как еще одна надежда нашего женского тенниса сползает вниз по рейтингу.
Артем Белинин