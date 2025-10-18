Медведев о том, как обыграть Синнера и Алькараса: «Нужно быть на уровне топ-5 в каждом ударе»

— Ну, если говорить легким языком, они лучше. Ладно, по подаче еще, может быть, где-то можно посоревноваться с ними. И то Синнер, допустим, подает очень классно. А принимают они как раз просто нереально. Я помню, когда играл с Алькарасом на «Уимблдоне», он мне сначала проиграл. А второй матч я играл круто. Но куда ни подашь, везде проблемы. Если слева еще как-то просто в длину принимает, то справа в любой момент может навылет принять, причем с первой подачи. То же самое в розыгрыше. Они совершенно по-разному играют, однако в любой момент вдруг откуда-то укороченная прилетит. И вообще, они мало ошибаются, сильнее бьют, чем все остальные.