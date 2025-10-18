Самсонова пробилась в финал турнира в Нинбо в парном разряде

В субботу в полуфинальном матче Самсонова и Меликар-Мартинес обыграли посеянных под первым номером чешку Катерину Синякову и Се Шувэй из Тайваня со счетом 4:6, 6:3, 10:6. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.