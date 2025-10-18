Самсонова пробилась в финал турнира в Нинбо в парном разряде

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россиянка Людмила Самсонова в паре с американкой Николь Меликар-Мартинес вышла в финал турнира категории WTA 500 в китайском Нинбо, призовой фонд которого превышает 1 млн долларов.
В субботу в полуфинальном матче Самсонова и Меликар-Мартинес обыграли посеянных под первым номером чешку Катерину Синякову и Се Шувэй из Тайваня со счетом 4:6, 6:3, 10:6. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту.
В финале российско-американский дуэт встретится с победителями встречи Тимея Бабош (Венгрия)/Луиза Стефани (Бразилия) — Ульрикке Эйкери (Норвегия)/Тан Цяньхуэй (Китай).