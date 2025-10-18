Ричмонд
Канадский теннисист на русском языке поругался с болельщиком в Стокгольме

Денису Шаповалову не понравилось, что его оскорблял один из фанатов на трибуне во время матча ¼ финала против шведа Элиаса Имера.

Источник: Getty Images

Канадский теннисист Денис Шаповалов на русском языке поругался с одним из болельщиков на трибуне во время матча ¼ финала турнира ATP в Стокгольме против шведа Элиаса Имера.

Инцидент произошел в начале второго сета. Шаповалову не понравилось, что фанат его оскорблял, и теннисист выругался на него матом и сказал: «И че? И че ты хочешь? Иди сюда».

После этого он стал объяснять судье на вышке, что болельщик показывал ему «фак».

Шаповалов, 23-я ракетка мира, в итоге выиграл матч со счетом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1. За выход в финал он поспорит с норвежцем Каспером Руудом.

Шаповалов говорит по-русски, он родился в Тель-Авиве в семье выходцев из Советского Союза, но переехал с родителями в Канаду еще во младенчестве. Шаповалов женат на бывшей шведской теннисистке Мирьям Бьёрклунд.