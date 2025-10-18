Рыбакина вышла в финал турнира за миллион долларов

Матч первой ракетки Казахстана закончилось со счетом 6:3, 6:2 в ее пользу.
За титул Рыбакина сыграет с победительницей пары Диана Шнайдер — Екатерина Александрова.
Этот турнир очень важен с точки зрения выхода на Итоговый турнир WTA в Эр-Рияде. Елена, Жасмин и Мирра Андреева (выбывшая с турнира) борются за два оставшихся места:
Паолини — 4325 очков
Андреева — 4320 очков
Рыбакина — 4000 очков.
Рыбакиной, вероятно, нужно выиграть титул на этом турнире, чтобы продолжить борьбу за выход на Итоговый турнир.
Призовой фонд турнира в Китае составляет 1,06 миллиона долларов (около 569 миллионов тенге).
