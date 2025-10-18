Вторая ракетка России обыграла четвертую в полуфинале турнира WTA в Китае

Александрова занимает десятое место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В этом сезоне она три раза доходила до финалов — в феврале победила украинку Даяну Ястремскую в австрийском Линце, в августе проиграла Шнайдер в мексиканском Монтеррее, а в сентябре уступила польке Иге Свёнтек в Сеуле.