Вторая ракетка России обыграла четвертую в полуфинале турнира WTA в Китае

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира категории WTA 500 в Нинбо (Китай).
В ½ финала 30-летняя Александрова, четвертая сеяная, обыграла 21-летнюю соотечественницу Диану Шнайдер (7) со счетом 6:3, 6:4.
В решающем матче соперницей Александровой станет представительница Казахстана Елена Рыбакина, девятая ракетка мира.
Александрова занимает десятое место в мировом рейтинге (вторая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA. В этом сезоне она три раза доходила до финалов — в феврале победила украинку Даяну Ястремскую в австрийском Линце, в августе проиграла Шнайдер в мексиканском Монтеррее, а в сентябре уступила польке Иге Свёнтек в Сеуле.
Шнайдер занимает 19-е место в рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Турнир в Нинбо завершится 19 октября. Призовой фонд соревнований составляет более $1 млн.