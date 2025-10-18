Медведев на вопрос, сможет ли он снова стать № 1 рейтинга: «Если буду продолжать так играть, то шансы вернуться куда-то есть, но первые два места пока заняты»

— Вы еще поиграли с Большой тройкой — Федерером, Надалем, Джоковичем. Сейчас есть два других лидера. Как вы сами оцениваете силу игры той тройки и этой двойки? И как вы оцениваете свои шансы вернуть себе первое место в рейтинге? Кто еще, кроме вас, способен на это?
— Да, я играл со всеми. И все, на самом деле, настолько разные игроки, что тяжело их сравнивать. Думаю, в итоге нужно все-таки опираться на цифры. И по цифрам получается, что Новак пока что лучше всех. То есть шансы у Янника [Синнера] и Карлоса [Алькараса] его обогнать есть — это 100%. Но для этого нужно еще лет 12 подряд выигрывать много «Шлемов» и все такое. Так что это не так просто, это тяжелый труд. Но все пятеро играют по-своему, по-разному: кто-то бьет сильнее, кто-то — точнее, кто-то — лучше ментально.
А насчет своих шансов… Сейчас я играю круто, выхожу в поздние стадии турниров. Если буду продолжать так играть, то все шансы вернуться куда-то есть. Но первые два места пока заняты — тут не оспоришь, хотя я и так, в любом случае, пока что далеко от топ-2. Так что, если смогу чуть-чуть подвинуться в рейтинге обратно к вершинам, было бы супер, — цитирует Медведева «Чемпионат».
Медведев возвращается! Разогнался и вышел в 40-й финал за карьеру.