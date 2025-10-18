Медведев на вопрос, сможет ли он снова стать № 1 рейтинга: «Если буду продолжать так играть, то шансы вернуться куда-то есть, но первые два места пока заняты»

— Да, я играл со всеми. И все, на самом деле, настолько разные игроки, что тяжело их сравнивать. Думаю, в итоге нужно все-таки опираться на цифры. И по цифрам получается, что Новак пока что лучше всех. То есть шансы у Янника [Синнера] и Карлоса [Алькараса] его обогнать есть — это 100%. Но для этого нужно еще лет 12 подряд выигрывать много «Шлемов» и все такое. Так что это не так просто, это тяжелый труд. Но все пятеро играют по-своему, по-разному: кто-то бьет сильнее, кто-то — точнее, кто-то — лучше ментально.