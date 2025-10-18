Синнер обыграл Алькараса в финале «Шлема шести королей»

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Итальянец Янник Синнер второй год подряд обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в финальном матче выставочного теннисного турнира «Шлем шести королей», который проходил в Эр-Рияде.
Встреча завершилась победой Синнера со счетом 6:2, 6:4. За победу на турнире итальянец вновь заработал 6 млн долларов, повторив собственный рекорд самых высоких призовых в истории тенниса. Год назад он также обыграл Алькараса в финале.
Третье место ранее занял американец Тейлор Фриц, обыгравший Новака Джоковича. Серб снялся с матча после первого сета из-за травмы.
Турнир «Шлем шести королей» с участием шести лидеров рейтинга АТР прошел в Эр-Рияде второй год подряд. За участие в нем каждый из шести теннисистов гарантированно заработал по 1,5 млн долларов, победителю полагались дополнительные 4,5 млн долларов.