Синнеру после победы в Эр-Рияде подарили ракетку из чистого золота

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер после победы на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде получил в подарок трехкилограммовую ракетку из чистого золота стоимостью 250 тысяч евро.
В субботу Синнер обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в финальном матче. За победу на турнире итальянец, как и год назад, заработал 6 миллионов долларов, повторив собственный рекорд самых высоких призовых в истории тенниса.
Золотую ракетку победителю турнира вручил советник при королевской канцелярии Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Первым обладателем этого трофея в 2024 году стал завершивший карьеру испанский теннисист Рафаэль Надаль.
Турнир «Шлем шести королей» с участием шести лидеров рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) прошел в Эр-Рияде второй год подряд. За участие в нем каждый из шести теннисистов гарантированно заработал по 1,5 миллиона долларов, победителю полагались дополнительные 4,5 млн долларов.