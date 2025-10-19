Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнеру после победы в Эр-Рияде подарили ракетку из чистого золота

Синнеру после победы в Эр-Рияде подарили ракетку из чистого золота весом в 3 кг.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер после победы на выставочном турнире «Шлем шести королей» в Эр-Рияде получил в подарок трехкилограммовую ракетку из чистого золота стоимостью 250 тысяч евро.

В субботу Синнер обыграл первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в финальном матче. За победу на турнире итальянец, как и год назад, заработал 6 миллионов долларов, повторив собственный рекорд самых высоких призовых в истории тенниса.

Золотую ракетку победителю турнира вручил советник при королевской канцелярии Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх. Первым обладателем этого трофея в 2024 году стал завершивший карьеру испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Турнир «Шлем шести королей» с участием шести лидеров рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) прошел в Эр-Рияде второй год подряд. За участие в нем каждый из шести теннисистов гарантированно заработал по 1,5 миллиона долларов, победителю полагались дополнительные 4,5 млн долларов.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше