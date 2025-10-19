Теннисисту Руне диагностировали разрыв ахиллова сухожилия

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Датскому теннисисту Хольгеру Руне, занимающему 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия.
В субботу 22-летний Руне не смог доиграть полуфинальный матч на турнире в Стокгольме против француза Уго Умбера, отказавшись от продолжения борьбы при счете 2:2 во втором сете.
«Пройдет еще немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт. Это тяжело. Я получил столько радости на корте в Стокгольме, и невыносимо думать, что какое-то время не буду чувствовать эту энергию. У меня полный разрыв ахиллова сухожилия в проксимальной части, так что мне нужна операция уже на следующей неделе, а дальше — реабилитация. Спасибо вам за всю вашу поддержку сейчас и всегда. Увидимся как можно скорее», — написал Руне в Instagram*.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.