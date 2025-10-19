Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисисту Руне диагностировали разрыв ахиллова сухожилия

Датскому теннисисту Руне диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Датскому теннисисту Хольгеру Руне, занимающему 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), диагностировали полный разрыв ахиллова сухожилия.

В субботу 22-летний Руне не смог доиграть полуфинальный матч на турнире в Стокгольме против француза Уго Умбера, отказавшись от продолжения борьбы при счете 2:2 во втором сете.

«Пройдет еще немало времени, прежде чем я снова смогу выйти на корт. Это тяжело. Я получил столько радости на корте в Стокгольме, и невыносимо думать, что какое-то время не буду чувствовать эту энергию. У меня полный разрыв ахиллова сухожилия в проксимальной части, так что мне нужна операция уже на следующей неделе, а дальше — реабилитация. Спасибо вам за всю вашу поддержку сейчас и всегда. Увидимся как можно скорее», — написал Руне в Instagram*.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.