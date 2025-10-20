«Фильм о моей победе в Алма-Ате был бы драмой». Медведев — о первом титуле за 29 месяцев

— Драма. В любом художественном фильме все события преувеличены. Сюда я приехал из Шанхая, потренировался 20 минут, и у меня спина заболела, не мог двигаться. Во второй день тренировался 40 минут. Мы с Кареном Хачановым играли. Я ему говорю: «Все! Больше не могу». Было такое же в Майами точь-в-точь. Тогда я проиграл. В Алма-Ате другой корт, высота. Если посмотреть внимательно матч с Уолтоном, то в первом сете я не мог двигаться в стороны далеко. Не мог догонять эти мячи, потому что ноги не работали. А на своей подаче я не отталкивался, но за счет того, что корт здесь быстрый, мог ее направлять. Это мне помогло выиграть. Поэтому фильм был бы драмой, так как думал, что уступлю в первом матче и улечу работать с физиотерапевтом домой. Огромное спасибо физиотерапевту ATP, который был здесь. Рад, что смог победить.