«Фильм о моей победе в Алма-Ате был бы драмой». Медведев — о первом титуле за 29 месяцев

Турнир ATP Almaty Open. Призовой фонд 1 055 255 долларов. Закрытые корты, хард. Финал
Даниил Медведев (Россия, 2) — Корентен Муте (Франция, 8) — 7:5, 4:6, 6:3
Турнир в Казахстане снова получил российского чемпиона. Год назад победу в Алма-Ате праздновал Карен Хачанов, в этом — Даниил Медведев, переигравший в финале француза Корентена Муте. Получив долгожданный трофей, Медведев ответил на вопросы корреспондента «СЭ».
В кино меня могли бы сыграть Квентин Тарантино и Иван Янковский
— На этой неделе вашей старшей дочери исполнилось три года…
— Блин, не подумал. Надо было тоже ей победу посвятить.
— Когда Алиса родилась, вы взяли титул в Вене, но тогда она ничего, естественно, не понимала. Сейчас она подходит к осознанному возрасту. Стала ли она вашей болельщицей? Что говорила до финала?
— У нее еще маленький возраст. Она не до конца понимает, чем папа занимается. Знает, что папа играет в теннис. Но что это? Какие-то международные турниры, ATP 250, ATP 500, ATP 1000 — это еще нет. Но сама она немножко играет в теннис. Ей он нравится. Еще чуть-чуть подрастет и будет больше понимать. Когда я сказал ей, что папа выиграл, она улыбнулась.
— Вашего тренера Томаса Йоханссона на турнире в Алма-Ате не было. Удалось ли пообщаться с ним после финала? И на связи ли вы с бывшим тренером Жилем Сервара? Поздравлял ли он?
— Я еще все сообщения не смотрел. С Жилем мы не на связи. Это совершенно нормально. Мы с ним в отличных отношениях, но не думаю, что мы будем какой-то контакт поддерживать. Когда он наверняка начнет с кем-то работать, мы будем видеться на турнирах. Может, там пообщаемся. А по телефону? Это закрытая глава и для меня, и для него. Даже не знаю, напишет ли он. Наверное, напишет. Посмотрим. Пока не видел.
В Алма-Ату я приехал с Роханом Гетцке. Мы с ним немножко пообщались по матчу. Когда у тебя титул, то меньше общаешься про саму игру. Просто: «Браво! Поздравляю! Красавец! Работаем дальше».
— На неделе была смешная история, когда Синнер заявил, что его в кино сыграл бы Уилл Смит. В свою очередь Уилл Смит написал «Я в деле». Если бы фильм снимали про вас и в центре сюжета был турнир в Алма-Ате, то о чем был бы этот фильм и кто вас в нем сыграл бы?
— Наверное, фильм про турнир в Алма-Ате был бы короткометражкой. Назову двух человек, кто мог бы меня сыграть. До сих пор смешно, что в школе некоторые меня сравнивали с Квентином Тарантино. Немножко на него похож и обожаю его фильмы. Это было бы смешно. Он в своих фильмах иногда играет. Хотя такая короткометражка про этот турнир — это для него слишком слабый уровень. Если говорить про русских актеров, то знаю, что Иван Янковский очень любит теннис, поэтому назову его.
— Это была бы драма, комедия, ужасы?
— Драма. В любом художественном фильме все события преувеличены. Сюда я приехал из Шанхая, потренировался 20 минут, и у меня спина заболела, не мог двигаться. Во второй день тренировался 40 минут. Мы с Кареном Хачановым играли. Я ему говорю: «Все! Больше не могу». Было такое же в Майами точь-в-точь. Тогда я проиграл. В Алма-Ате другой корт, высота. Если посмотреть внимательно матч с Уолтоном, то в первом сете я не мог двигаться в стороны далеко. Не мог догонять эти мячи, потому что ноги не работали. А на своей подаче я не отталкивался, но за счет того, что корт здесь быстрый, мог ее направлять. Это мне помогло выиграть. Поэтому фильм был бы драмой, так как думал, что уступлю в первом матче и улечу работать с физиотерапевтом домой. Огромное спасибо физиотерапевту ATP, который был здесь. Рад, что смог победить.
Не так сильно волновало завоевание титула
Перед эксклюзивным интервью «СЭ» Медведев также ответил на вопросы на пресс-конференции.
— В финале вы встречались с игроком, который бился за свой первый титул. Создавало ли это дополнительные трудности?
— Он — великолепный игрок. Муте играет все лучше и лучше. Когда ты играешь за первый титул, то можешь испытывать давление. Поэтому на некоторых очках чувствовалось это давление. Но во втором сете он нашел больше мотивации. Если быть честным, то меня не так сильно волновало завоевание титула. Для меня важнее было играть хорошо. Здесь у меня это получилось. Рад, что взял титул.
— Был сложный финал, который длился почти три часа. Как удалось перебороть волнение?
— Муте очень тяжелый игрок. Может быть, есть теннисисты, которым нравится с ним играть, — те, которые могут с резаных сильно бить. Наверное, это самое главное. У него неприятный резаный. Когда ты способен с них разгонять мяч, то ему будет тяжелее. Мне в этом плане сложнее. Поэтому приходится играть в кошки-мышки. Подача была важна. В принципе считаю, что мог где-то чуть лучше. Рад, что в сумме матч получился хорошим. Если брать важные моменты в первом и третьем сетах, то я сыграл очень круто.
— Во время финала болельщики иногда что-то выкрикивали под подачу, и в первых двух сетах вы как будто реагировали на их слова. Не мешало ли это?
— Трибуны классные. Выкрики бывают во всех городах мира. Понятное дело, если сделал двойную, то тебе хочется кого-то в этом обвинить, а не себя. Иногда может помешать, особенно на подбросе. Был момент, когда кто-то крикнул: «Вспомни Суворова». Я думаю: «Окей, классно. Но можно не на подбросе хотя бы?» Бывают матчи, когда тебя вообще не отвлекают. В финале в Алма-Ате было больше нервов. Соперник неприятный. Поэтому больше обращаешь внимание на такие моменты. Но в принципе, не считая первых геймов, сумел переключиться и не замечать этого.
— Когда счет в третьем сете стал 5:3, что проносилось в голове в этот момент? Есть ли расслабление, что если сейчас один гейм проиграю, то нормально?
— Расслабления точно нет. Это подача на матч. Тут нужно закрывать. Когда подача идет, то хочется сделать четыре эйса. Два у меня получились. А очки на 30:15 и 15:0 мог сыграть намного лучше. Один из них укороченный — решение не ужасное, но исполнение плохое. На втором тоже хотел атаковать, но немножко зажало. Рад, что в итоге получилось. Никогда в жизни так с лету не играл. Было круто. Есть игроки, которые пару раз в концовке ошибаются — и ты берешь матч. С Муте так не получится. Знаешь, что он будет бороться до последнего мяча.
— Был момент в матче, когда Муте подал с руки. Не было мыслей, что это достало? Бублик с руки подает, теперь Корентен.
— Если честно, Корентен даже больше с руки подает, чем Саша. Он это делает классно. Я не могу сказать, что в финале очень далеко стоял от задней линии, потому что у него подача не 210 километров в час. Был готов, что он может подать с руки. На самом деле непросто их брать, но это обычный теннисный момент. Ничего такого в нем нет.
— Если представить, что вы закончили карьеру и пишете мемуары, то как бы вы озаглавили часть о турнире в Алма-Ате?
— Наверное, «Возвращение титула». Потому что титула не было долго — 2,5 года. Но если бы я очень хотел титул, то играл бы все турниры ATP 250, которые существуют в сезоне. Для меня это не всегда самое главное. Рад, что случился 21-й в 21-м городе. Это прикольно. Я, конечно, был бы рад где-то его защитить, но такая статистика тоже интересна. Ни у кого такой не было.
— Куда летите дальше? На частном джете или нет?
— Обычным рейсом, ночью. Будет тяжело. Это не в первый раз. Надеюсь, успею восстановиться и сыграть в Вене в среду. В теннисе все время идет колебание, что когда ты заранее приезжаешь на турнир, то можешь играть ужасно, зато физически готов. Тут физически я точно не буду готов, но, поскольку сейчас набрал уверенность, за счет этого можно побеждать. Постараюсь это сделать.
Автор: Михаил Кузнецов