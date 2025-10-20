Даниил Медведев завоевал первый титул с 2023-го. Закончился ли его кризис

«Он сейчас показывает намного более уверенный теннис, чем, скажем, до US Open (турнир проходил с 18 по 21 августа). Поэтому еще в Китае мы видели хорошую игру. То, что сейчас победил в Алматы, — молодец. Прилетел очень уставший, восстановился и, конечно, показал солидный и хороший теннис», — сказал Ольховский.