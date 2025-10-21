Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кудерметова не прошла во второй круг турнира в Гуанчжоу

Кудерметова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Гуанчжоу.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила француженке Тьянцоа Ракотоманге-Ражану в первом круге турнира в Гуанчжоу (Китай), призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.

Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:1 в пользу 129-й ракетки мира. Кудерметова занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 15 минут.

В следующем круге Ракотоманга-Ражана сыграет с победительницей матча Катажина Кава (Польша, 127) — Кэти Волынец (США, 98).