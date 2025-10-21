Кудерметова не прошла во второй круг турнира в Гуанчжоу

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Полина Кудерметова уступила француженке Тьянцоа Ракотоманге-Ражану в первом круге турнира в Гуанчжоу (Китай), призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 6:1, 6:1 в пользу 129-й ракетки мира. Кудерметова занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 15 минут.
В следующем круге Ракотоманга-Ражана сыграет с победительницей матча Катажина Кава (Польша, 127) — Кэти Волынец (США, 98).