Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира за престижный трофей

Лидер мирового рейтинга Арина Соболенко и первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина заявлены на турнир категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который откроет новый теннисный сезон 2026 года, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Соревнования пройдут с 4 по 11 января и традиционно станут генеральной репетицией перед Открытым чемпионатом Австралии.

Главными звёздами предстоящего турнира станут именно Соболенко и Рыбакина — теннисистки, которые на протяжении последних лет регулярно сражаются за крупнейшие титулы.

Беларуска является действующей чемпионкой Брисбена, где в финале прошлого розыгрыша обыграла россиянку Полину Кудерметову со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Казахстанка же триумфовала на этом турнире годом ранее, уверенно победив ту же Соболенко — 6:0, 6:3.

Таким образом, предстоящий старт сезона может стать новым раундом их принципиального противостояния и первой возможностью в 2026 году разыграть престижный титул.

