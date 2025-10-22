Рыбакина поспорит с первой ракеткой мира за престижный трофей

Соревнования пройдут с 4 по 11 января и традиционно станут генеральной репетицией перед Открытым чемпионатом Австралии.
Главными звёздами предстоящего турнира станут именно Соболенко и Рыбакина — теннисистки, которые на протяжении последних лет регулярно сражаются за крупнейшие титулы.
Беларуска является действующей чемпионкой Брисбена, где в финале прошлого розыгрыша обыграла россиянку Полину Кудерметову со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Казахстанка же триумфовала на этом турнире годом ранее, уверенно победив ту же Соболенко — 6:0, 6:3.
Таким образом, предстоящий старт сезона может стать новым раундом их принципиального противостояния и первой возможностью в 2026 году разыграть престижный титул.