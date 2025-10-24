Ричмонд
Синнер сыграет с Бубликом в четвертьфинале турнира в Вене

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над соотечественником Флавио Коболли в матче второго круга турнира категории ATP 500 в Вене, призовой фонд которого превышает 2,7 млн евро.

Источник: AP 2024

Встреча завершилась победой Синнера над Коболли (22-я ракетка мира) со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 1 час 47 минут.

В четвертьфинале Синнер сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом (16).

