Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синнер победил Бублика и вышел в полуфинал турнира в Вене

Итальянец Янник Синнер стал полуфиналистом турнира в Вене.

Источник: Reuters

В четвертьфинале вторая ракетка мира победил представляющего Казахстан Александра Бублика со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 14 минут.

Синнер за игру реализовал 2 брейк-пойнта из 8 и сделал 5 эйсов. У Бублика — 9 эйсов и 4 двойные ошибки.

За выход в финал Синнер встретится с австралийцем Алексом де Минауром.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше