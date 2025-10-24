Синнер победил Бублика и вышел в полуфинал турнира в Вене

В четвертьфинале вторая ракетка мира победил представляющего Казахстан Александра Бублика со счетом 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 14 минут.
Синнер за игру реализовал 2 брейк-пойнта из 8 и сделал 5 эйсов. У Бублика — 9 эйсов и 4 двойные ошибки.
За выход в финал Синнер встретится с австралийцем Алексом де Минауром.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше