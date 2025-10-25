Три четвертьфинала турнира в Базеле завершились досрочно: Шаповалов на эмоциях снялся в третьем сете

Хотя первый сет Денис выиграл, в целом матч у него не задался. За встречу он набрал целых 33 невынужденных ошибки, в том числе девять двойных. Фонсека же, напротив, со второй партии начал уверенно прибавлять. И если бы матч продолжился, с наибольшей долей вероятности бразилец все равно прошел бы в полуфинал.