Три четвертьфинала турнира в Базеле завершились досрочно: Шаповалов на эмоциях снялся в третьем сете

Сразу три матча на стадии ¼ финала турнира ATP-500 в Базеле закончились досрочно из-за снятия теннисистов. Не смог завершить встречу и 23-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов. Он почти доиграл третий сет с бразильцем Жоао Фонсекой, но снялся в концовке (6:3, 3:6, 1:4).
По предварительной информации, матч он прервал из-за проблем с коленом. Но выглядело странно — до этого теннисист не показывал даже признаков усталости, однако допускал много ошибок. После очередной неудачи на подаче он пожал Фонсеке руку и ушел с корта под свист трибун.
На этот раз без оскорблений
Хотя первый сет Денис выиграл, в целом матч у него не задался. За встречу он набрал целых 33 невынужденных ошибки, в том числе девять двойных. Фонсека же, напротив, со второй партии начал уверенно прибавлять. И если бы матч продолжился, с наибольшей долей вероятности бразилец все равно прошел бы в полуфинал.
При этом предпосылок сниматься не было. Как показалось, Денис просто не справился с эмоциями после того, как отдал гейм на своей подаче. Даже комментаторы встречи были в недоумении.
Совсем недавно в Стокгольме в матче против шведа Элиаса Имера канадец уже принимал импульсивные решения — поругался с фанатами. Во втором сете прервался, нецензурно выразился и на русском обратился к одному из болельщиков: «И че? И че ты хочешь? Иди сюда». Судье Шаповалов объяснил, что в аудитории ему показывали средний палец.
В Базеле теннисист был спокойнее: не стал устраивать шоу, помахал публике и ушел в подтрибунное помещение.
У мужчин эпидемия травм
Два других четвертьфинала в Базеле не были завершены из-за реальных травм. Канадец Феликс Оже-Альяссим прекратил участие в матче против испанца Хауме Мунара после первого сета (3:6) из-за травмы левого колена. Норвежец Каспер Рууд также покинул корт в самом начале встречи с испанцем Алехандро Давидовичем-Фокиной (6:7). Причина — «дискомфорт в области ахилла».Таким образом, полностью был доигран лишь поединок между французом Уго Умбером и американцем Райлли Опелкой (7:6 (7:0), 6:4).
Еще один матч в эту пятницу отменился и на турнире ATP-500 в Вене. Голландец Таллон Грикспор снялся до начала встречи, и Александр Зверев без борьбы вышел в полуфинал.
Спортсмены уже давно жалуются на тяжелый график, который приводит к травмам. Совсем недавно данную тему поднял Джек Дрейпер. По его мнению, в теннисе нужно менять годовой календарь.
«Мы заставляем наши тела делать то, чего они не должны делать в спорте высших достижений. Тур и календарь должны быть адаптированы, если кто-то из нас хочет добиться хоть какой-то продолжительной карьеры», — заявил он в эфире Sky Sports.
Возможно, сниматься с матча до его логического завершения — это новый способ от Шаповалова снизить физическую нагрузку. Главное, чтобы не стало трендом. Болельщикам такое очень не нравится.
Максим Слекишин