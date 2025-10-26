Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американская теннисистка выиграла турнир в Гуанчжоу

Ли обыграла Сан в финале теннисного турнира в Гуанчжоу.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская теннисистка Энн Ли обыграла новозеландку Лулу Сан в финале турнира категории WTA 250 в Гуанчжоу, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.

Финальный матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Ли, которая занимает 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и была посеяна в Гуанчжоу под вторым номером. Ее соперница является 116-й ракеткой мира. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.

Для 25-летней Ли этот титул в одиночном разряде стал вторым в карьере и первым в нынешнем сезоне.