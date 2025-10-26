Американская теннисистка выиграла турнир в Гуанчжоу

Финальный матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Ли, которая занимает 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и была посеяна в Гуанчжоу под вторым номером. Ее соперница является 116-й ракеткой мира. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.