Американская теннисистка выиграла турнир в Гуанчжоу

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская теннисистка Энн Ли обыграла новозеландку Лулу Сан в финале турнира категории WTA 250 в Гуанчжоу, призовой фонд которого превышает 275 тысяч долларов.
Финальный матч завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:2 в пользу Ли, которая занимает 44-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и была посеяна в Гуанчжоу под вторым номером. Ее соперница является 116-й ракеткой мира. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту.
Для 25-летней Ли этот титул в одиночном разряде стал вторым в карьере и первым в нынешнем сезоне.