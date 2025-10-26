Ричмонд
Эрика Андреева выиграла первый трофей с 2021 года

Эрика Андреева выиграла турнир ITF и завоевала первый трофей с 2021 года.

Источник: Graham Denholm/Getty Images

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российская теннисистка Эрика Андреева выиграла турнир категории ITF W75 в немецком Гамбурге, обыграв в финале испанку Кайтлин Кеведо.

Матч завершился победой Андреевой (333-я ракетка мира) над Кеведо (156) со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.

Россиянка, являющаяся старшей сестрой занимающей девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Мирры Андреевой, выиграла крупнейший трофей в профессиональной карьере в одиночном разряде. В последний раз она побеждала в 2021 году на турнире ITF W15 в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Андреевой 21 год. По итогам турнира спортсменка войдет в топ-270 рейтинга WTA.

