Синнер выиграл турнир в Вене, обыграв в финале Зверева

Итальянец Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия).

Источник: Getty Images

В финале турнира, проходивших на хардовом покрытии, вторая ракетка мира победил в трех сетах представителя Германии Александра Зверева, занимающего третье место в рейтинге ATP.

Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Янника.

24-летний Синнер выиграл четвертый титул в 2025 году и 22-й за всю карьеру.

