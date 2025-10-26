Синнер выиграл турнир в Вене, обыграв в финале Зверева

В финале турнира, проходивших на хардовом покрытии, вторая ракетка мира победил в трех сетах представителя Германии Александра Зверева, занимающего третье место в рейтинге ATP.
Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 30 минут, завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5 в пользу Янника.
24-летний Синнер выиграл четвертый титул в 2025 году и 22-й за всю карьеру.
