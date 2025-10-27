Мирра Андреева сохранила девятое место в рейтинге WTA

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила девятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Мирра Андреева не выходила на корт с 15 октября, когда проиграла занимавшей на тот момент 219-е место в рейтинге китаянке Чжу Линь во втором круге турнира в китайском Нинбо и не сумела защитить прошлогодний финал. Вторая ракетка России Екатерина Александрова на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Токио.
Лидирует в рейтинге по-прежнему белоруска Арина Соболенко, следом идет полька Ига Швёнтек, тройку замыкает американка Кори Гауфф.
Рейтинг WTA, версия от 27 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9870 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8195;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 6563;
4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887;
5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183;
6 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350;
7 (8). Мэдисон Киз (США) — 4335;
8 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4325;
9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319;
10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375…
17 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2209;
18 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2056…
30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558…
35 (38). Анна Калинская (Россия) — 1417…
48 (51). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1184;
50 (52). Анастасия Потапова (Россия) — 1131…
72 (75). Полина Кудерметова (Россия) — 910…
95 (87). Анна Блинкова (Россия) — 798…
97 (113). Оксана Селехметьева (Россия) — 783…
99 (84). Анастасия Захарова (Россия) — 765.