Мирра Андреева сохранила девятое место в рейтинге WTA

Теннисистка Мирра Андреева сохранила девятое место в рейтинге WTA.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Первая ракетка России Мирра Андреева сохранила девятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Мирра Андреева не выходила на корт с 15 октября, когда проиграла занимавшей на тот момент 219-е место в рейтинге китаянке Чжу Линь во втором круге турнира в китайском Нинбо и не сумела защитить прошлогодний финал. Вторая ракетка России Екатерина Александрова на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Токио.

Лидирует в рейтинге по-прежнему белоруска Арина Соболенко, следом идет полька Ига Швёнтек, тройку замыкает американка Кори Гауфф.

Рейтинг WTA, версия от 27 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9870 очков;

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8195;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6563;

4 (4). Аманда Анисимова (США) — 5887;

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5183;

6 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4350;

7 (8). Мэдисон Киз (США) — 4335;

8 (6). Жасмин Паолини (Италия) — 4325;

9 (9). Мирра Андреева (Россия) — 4319;

10 (10). Екатерина Александрова (Россия) — 3375…

17 (18). Людмила Самсонова (Россия) — 2209;

18 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 2056…

30 (30). Вероника Кудерметова (Россия) — 1558…

35 (38). Анна Калинская (Россия) — 1417…

48 (51). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1184;

50 (52). Анастасия Потапова (Россия) — 1131…

72 (75). Полина Кудерметова (Россия) — 910…

95 (87). Анна Блинкова (Россия) — 798…

97 (113). Оксана Селехметьева (Россия) — 783…

99 (84). Анастасия Захарова (Россия) — 765.

Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
