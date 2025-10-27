Мирра Андреева сохранила девятое место в рейтинге WTA

Мирра Андреева не выходила на корт с 15 октября, когда проиграла занимавшей на тот момент 219-е место в рейтинге китаянке Чжу Линь во втором круге турнира в китайском Нинбо и не сумела защитить прошлогодний финал. Вторая ракетка России Екатерина Александрова на прошлой неделе дошла до четвертьфинала турнира в Токио.