Александр Бублик обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» на турнире за 6 миллионов

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Попырина два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.