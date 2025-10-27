Александр Бублик обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» на турнире за 6 миллионов

На старте Rolex Paris Masters Бублик, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, встречался с победителем юниорского «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции-2017) Алексеем Попырином (№ 47) из Австралии и одержал победу со счётом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Попырина два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Таким образом, казахстанец сократил отставание в очном противостоянии до 2−3.
Во втором круге «Мастерса» в Париже Бублик встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).