Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Александр Бублик обыграл чемпиона «Ролан Гаррос» на турнире за 6 миллионов

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик вышел во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция), призовой фонд которого превышает 6,1 миллиона евро, передают Vesti.kz.

Источник: Reuters

На старте Rolex Paris Masters Бублик, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, встречался с победителем юниорского «Ролан Гаррос» (Открытый чемпионат Франции-2017) Алексеем Попырином (№ 47) из Австралии и одержал победу со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. За это время Бублик 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Попырина два эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Таким образом, казахстанец сократил отставание в очном противостоянии до 2−3.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Бублик встретится с победителем матча Корентен Муте (Франция) — Райлли Опелка (США, LL).